Sinner-Johnson: streaming gratis e diretta tv TV in chiaro? Dove vedere Atp Washington

Questa sera (orario da definire) al “William H.G. FitzGerald Tennis Center” si disputerà il match Sinner-Johnson, valevole per i quarti di finale del torneo Atp 500 di Washington (cemento outdoor). Il tennista azzurro (numero 5 del seeding) dopo un periodo negativo sembra essere uscito dalla crisi di risultati che lo stavano attanagliando sconfiggendo nei primi due match (il primo turno saltato grazie al bye) prima il finlandese Ruusuvuori per 6-2, 6-4 e poi lo l’ostico statunitense Korda con un doppio tiebreak.

Nell’incontro odierno sfiderà un altro americano, ovvero Johnson, sempre molto temibile sul cemento e dove nei primi tre turni ha avuto la meglio sull’indiamo Ramanathan, sull’australiano De Minaur (unico set perso) e sul lituano Berankis, al quale ha lasciato la miseria di tre game. Un solo precedente tra i due che ha visto il successo di Sinner nel primo turno del Masters 1000 di Roma 2019 (1-6, 6-1, 7-5 il risultato finale); chi avrà la meglio quest’oggi nella semifinale in programma sabato, sfiderà il vincente dell’altro quarto che vedrà opposti l’australiano Millman e lo statunitense Brooksby, capace di sconfiggere agli ottavi il canadese Auger-Aliassime (testa di serie numero 2).

