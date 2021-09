Finali Us Open femminile e maschile: dove vedere Raducanu-Fernandez e Medvedev Djokovic? In streaming o diretta tv?

Finali Us Open: dove vedere Raducanu vs Fernandez e Medvedev contro Djokovic. L’attesa è finita ed anche questo torneo del Grande Slam sta per volgere al termine. Questa edizione del 2021 passerà alla storia e resterà impressa nella memoria di molti, per due motivi. Il primo: la finale femminile si disputerà tra due autentiche enfant prodige. Entrambe classe 2002, le ragazze hanno avuto la bravura di centrare la finale di un torneo non semplice da vincere. In un settore da tempo monopolizzato da Naomi Osaka e ancor di più da Serena Williams, rappresentano un’autentica novità nel panorama del tennis. Largo ai giovani. Il secondo: Novak Djokovic potrebbe diventare il tennista più titolato di tutti tempi superando Rafa Nadal e Roger Federer, in caso di vittoria. Ove questo non dovesse accadere, Daniil Medvedev, attuale numero 2 al mondo, diventerebbe il vincitore di questa 141a edizione degli Us Open.

Finali Us Open: dove vedere le finali? In streaming o diretta tv?

Stasera sabato 11 settembre andrà in onda per prima la finale femminile, a partire dalle ore 22:00 (ora italiana). L’atto conclusivo maschile andrà in scena domani domenica 12 a partire dalle 22:00 (ora italiana). Entrambi i match si giocheranno allo stadio Arthur Ashe. Gli appassionati potranno seguire gli scontri in diretta sintonizzandosi su Eurosport1 o Eurosport2. In alternativa in streaming usufruendo delle piattaforme Discovery + ed Eurosport Player.