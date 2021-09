Jasmine Paolini vince il suo primo titolo WTA. A Portorose la 25enne toscana batte l’americana Riske e si aggiudica il primo importante trofeo in carriera. Sono bastati due set per avere la meglio sulla rivale che, nonostante le difficoltà mostrate durante il confronto, ha comunque saputo reagire. In più momenti la statunitense ha insidiato la possibilità dell’azzurra di vincere. Ma lei, con grinta e passione, ha dominato il match e saputo gestire i momenti di calo in cui l’avversaria, pur tenendo botta, non è mai stata alla sua altezza.

Jasmine Paolini vince la sua prima finale

Fino ad ora alla tennista di Castelnuovo di Garfagnana non era mai riuscito di raggiungere una finale del circuito. Nella sua carriera era stata sempre fermata ai quarti. Sia a Palermo che a Guangzhou nel 2019, venne eliminata prima di approdare agli atti conclusivi delle manifestazioni. Adesso, ha sfatato questo tabù, ottenendo non solo di superare i suoi limiti, ma anche di guadagnare importanti posizioni nella classifica generale. Grazie al successo in terra slovena Jasmine Paolini adesso occupa il gradino numero 64 del ranking mondiale. Un’altra fantastica storia del tennis italiano è stata scritta dopo il successo di Camila Giorgi in Canada, a Montreal. Il 2021, quindi, regala un altro sorriso alla Federtennis tricolore.