Naomi Osaka si prende una pausa dopo l’eliminazione agli US Open

Naomi Osaka attacca la racchetta al chiodo…. per il momento. Dopo la bruciante sconfitta al terzo turno degli US Open ad opera della 18enne Leylah Fernandez, l’ex numero uno al mondo vincitrice in carriera di 4 slam e degli Indian Wells 2018, decide di fermarsi per prendersi un periodo di stop. Un 2021 completamente da dimenticare per la campionessa uscente del torneo più famoso degli USA. Come capita a tutti i big dello sport dopo un lungo periodo sulla cresta dell’onda, giunge un momento in cui occorre fermarsi per resettare le energie fisiche e psicologiche.

Naomi Osaka: “In questi ultimi tempi, se vinco non sono tanto felice…”

La tennista ha dichiarato, dopo la sconfitta, di stare attraversando un periodo anomalo della sua vita personale e professionale. In particolar modo ha affermato che non riesce più a provare le emozioni di un tempo in caso di vittoria: “In questi ultimi tempi, se vinco non sono tanto felice quanto sollevata; se perdo invece sono tristissima – ha spiegato la giapponese -. Non credo sia normale… Non vorrei piangere, ma… a questo punto devo capire cosa voglio fare, quindi non so quando giocherò il mio prossimo match”. Un annuncio che lascerà, per un arco di tempo non specificato dalla stessa atleta, i tornei del Grande Slam orfani di un’assoluta protagonista degli ultimi anni.