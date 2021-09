Us Open, Djokovic-Zverev per un posto in finale. Dopo aver sconfitto Matteo Berrettini in una partita combattutissima, il numero 1 al mondo se la vedrà con il tedesco Alexander Zverev. Non è la prima volta che i due titani del tennis si scontrano in manifestazioni importanti come questa. L’ultimo confronto risale al 30 luglio scorso in cui il serbo venne sconfitto in 3 set per 1-6, 6-3,6-1, perdendo la semifinale delle Olimpiadi e la possibilità di ottenere il Grande Slam.

Us Open Djokovic-Zverev è uno scontro aperto

Lo scontro si preannuncia aperto e dal difficile pronostico. Entrambi stanno vivendo un periodo di grazia, anche se è il serbo ad aver concesso qualcosa in più ai rivali incontrati fino ad ora. Nel cammino affrontato ai Flushing Meadows di New York, Novak ha quasi sempre lasciato un set agli avversari: solo contro il tulipano Tallon Griekspoor ha vinto 3 a 0. Al contrario Zverev, che tra gli altri ha eliminato Jannik Sinner, ha sempre superato il turno in scioltezza, soccombendo in un unico set soltanto contro lo statunitense Jack Sock. Il bilancio dei precedenti è nettamente a favore di Djokovic: sei vittorie per il balcanico contro le tre ottenute dal tedesco di origini russe. Il match andrà in onda a partire dall’1:00 di stanotte e potrà essere seguito su Eurosport 1 ed Eurosport 2. Anche i clienti Tim Vision e DAZN potranno accedere a questi due canali.