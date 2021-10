ATP Vienna 500: dove vedere Berrettini Popyrin? Sky o Supertennis?

ATP Vienna: Berrettini-Popyrin, il gran giorno è giunto. Oggi pomeriggio alle ore 19:00 il n 7 del ranking ATP, Matteo Berrettini farà il suo esordio al torneo di Vienna contro l’australiano Alexei Popyrin. I due non è la prima volta che si incontrano in una competizione ufficiale: nel 2019 agli Us Open fu l’italiano ad avere la meglio in 4 set ( 6-4 6-4 6-7 7-6). Superare il turno, non sarà una cosa semplice vista la caratura dell’avversario. Matteo dovrà fare bene anche per aiutare Jannik Sinner nella corsa alle ATP Finals di Torino. Se l’azzurro riuscisse ad arrivare ai quarti potrebbe incrociare Hubert Hurkacz, diretto concorrente dell’altoatesino nella Race, che porta alla competizione finale tra i migliori al mondo. Va da se che, in caso di trionfo in questa ipotetica partita contro il polacco, Jannik guadagnerebbe terreno nella classifica generale. Attualmente, stante la recente vittoria negli European Open di Anversa, il ventenne è undicesimo.

ATP 500 Vienna, Berrettini-Popyrin dove vedere il match in streaming e diretta tv: Sky o Supertennis?

Il match potrà essere seguito dagli abbonati in diretta su Sky Sport Uno ed anche su Sky Sport Tennis. Anche Supertennis trasmetterà lo scontro, in questo caso gratis e in chiaro. Lo streaming sarà visibile dal sito supertennis.tv e sulle piattaforme Sky Go e Now Tv.