ATP 500 Vienna 2021, dove vedere Berettini-Basilashvili in diretta streaming e tv: Sky o Supertennis?

Berrettini Basilashvili: dove vedere il match. Per Matteo Berrettini è inutile ribadirlo, sono giornate d’oro. E’ di oggi, infatti la notizia che la sua partecipazione alle ATP Finals di Torino del prossimo novembre è sicura. Matteo, forte del settimo posto nel ranking ATP, accede direttamente all’impegno che si svolgerà in Italia tra gli otto più forti al mondo. In più, nella giornata di ieri, ha sconfitto l’australiano Alexei Popyrin, nel contesto del torneo che si sta svolgendo a Vienna, in due set (7-6 6-3 il punteggio finale). La vittoria gli consente di approdare alla fase successiva della competizione, e di accumulare punti preziosi per cercare di migliorare il suo piazzamento nella classifica generale.

Berrettini Basilashvili, dove vedere il match dell’ATP 500 Vienna 2021, in diretta tv e streaming: Sky o Supertennis?

La strada dell’ATP 500 di Vienna si fa in salita per il nostro tennista. Infatti, nel prossimo turno, l’italiano se la vedrà contro il georgiano Nikoloz Basilashvili, attuale numero 22 del ranking ATP. Lo scontro, che si svolgerà mercoledì 27 ottobre alle ore 17:30, verrà trasmesso sia in diretta che in streaming. In diretta sarà possibile seguirlo su Sky Sport e Supertennis. Il live streaming sarà disponibile collegandosi al sito ufficiale di Supertennis, oppure scaricando le apposite app da qualsiasi store, Supertennix e Sky Go.