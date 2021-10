Filippo Volandri ha scelto: ecco il dream team per la Coppa Davis

Coppa Davis 2021: ecco i convocati dal ct Filippo Volandri. L’edizione di quest’anno si giocherà sul cemento indoor di Torino dal 25 novembre al 5 dicembre. Si scontreranno i migliori rappresentanti delle Nazionali di tennis. Tra gli altri parteciperà, come annunciato da Filip Krajinovic la scorsa settimana, il numero uno del ranking ATP, Novak Djokovic. Per l’Italia, quindi , la conquista del trofeo si preannuncia tutt’altro che facile.

Coppa Davis 2021: la lista dei convocati

Filippo Volandri, dopo attente considerazioni, ha diramato nella giornata di oggi, la lista dei convocati. Nell’elenco figurano: Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego,Fabio Fognini, Lorenzo Musetti. Il tecnico ha scelto la formazione migliore, e i tennisti che occupano le posizioni più alte del ranking ATP. La squadra, avrà l’arduo compito di portare a termine l’impresa. In caso di vittoria sarebbe la ciliegina sulla torta, considerando che il 2021 è stato un anno magico per il tennis nostrano. La finale di Wimbledon centrata da Matteo Berrettini, e il titolo degli European Open di Anversa vinto da Jannik, sono soltanto alcuni dei record registrati in quest’annata. A questi va aggiunta anche la finale centrata da Marco Cecchinato nel torneo di Losinij, che l’atleta non ha potuto disputare a causa di una tendinopatia al polso e alle dita. L’Italia non vince la Coppa Davis dal 1976, anno in cui il Belpaese trionfò grazie alle gesta di Panatta, Zugarelli e Bertolucci.