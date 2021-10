Dominic Thiem dà un importante annuncio sui social

Dominic Thiem ha dato un importante annuncio tramite il suo profilo Twitter. Il tennista austriaco nel corso dell’ultimo anno ha dovuto saltare molti importanti appuntamenti del circuito del Grande Slam, come gli US Open. La causa dei continui forfait è da ricercarsi in alcuni problemi al polso, nati durante il torneo di Maiorca e peggiorati velocemente impedendogli la partecipazione a Tokyo 2020.

Dominic Thiem: “Non vedo l’ora…”

L’atleta negli ultimi giorni si è recato in Belgio per alcuni controlli. Come da lui stesso chiarito l’esito è stato più che positivo: non dovrà sottoporsi ad alcun intervento chirurgico. Questo il messaggio rivolto a tutti i suoi fan: “Sono stato in Belgio per un controllo e per capire se avrei dovuto sottopormi a un intervento. Ho avuto buone notizie: il mio polso sembra stare meglio, ora è stabile”, dichiara al massimo della felicità. E poi aggiunge: “Devo renderlo più flessibile, rafforzarlo, fare di tutto per prepararmi a riprendere piano piano a giocare a tennis. Davvero non vedo l’ora. È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che ho tenuto una racchetta in mano e sinceramente mi manca”. Un anno decisamente da dimenticare per Dominic, costellato da crolli psicologici e guai fisici, che lo hanno portato ad esprimersi al di sotto delle sue potenzialità. Dopo la vittoria degli US Open 2020 è stata una continua spirale verso il basso. Toccato il fondo il campione, adesso, sembra aver trovato la voglia di risalire la china.