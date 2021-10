Novak Djokovic rivela i suoi futuri impegni: ecco i dettagli

Novak Djokovic torna a rilasciare dichiarazioni ufficiali. Dopo la sconfitta nella finale degli US Open, che ha sancito il fallimento del sogno di vincere il Grande Slam, il n 1 al mondo svela i suoi prossimi impegni. E lo ha fatto nel corso di un’intervista con i giornalisti del giornale serbo Blic, parole a loro volta riportate dalla Gazzetta dello Sport.

Novak Djokovic: “A Torino ci sarò. Australian Open? Devo decidere…”

Il tennista più forte degli ultimi tempi, ai media serbi, ha detto che giocherà la prossima Coppa Davis con la selezione del suo Paese, e che difenderà il titolo di n a al mondo, alle prossime ATP Finals di Torino. Inoltre, prima di questi impegni, parteciperà a Parigi Bercy, ultimo Master 1000 del 2021. Ma la domanda forse più scomoda che gli è stata posta nel corso dell’intervista, riguarda una sua eventuale partecipazione ai prossimi Australian Open. A riguardo ha affermato: “La verità è che non so se giocherò, la situazione non è affatto buona. Tra due o tre settimane verrà presa una decisione definitiva“. La sua titubanza è legata al fatto che in Australia vigono rigide regole antiCovid, e agli Open potranno prendere parte solo atleti vaccinati. Novak Djokovic non ha mai voluto dire se ha ricevuto le dosi vaccinali o meno. E’ stato sempre vago. Ha definito la situazione del prossimo torneo australiano “molto difficile“, e che non sa: “quanti viaggeranno a Melbourne questa volta“. Anche stavolta ha preferito mantenere una veste di ambiguità sulla posizione riguardo al vaccino, ammettendo: “Trovo terrificante che la società ti giudichi in base ad un vaccino. Non voglio partecipare a una guerra che stanno fomentando i media. Pertanto non rivelerò se sono vaccinato o meno”.