ATP 500 Vienna, dove vedere Sinner-Novak in diretta o streaming: Sky o Supertennis?

Dove vedere Sinner Novak in diretta e streaming. Dopo la vittoria all’European Open di Anversa Jannik Sinner sembra inarrestabile. Anche all’Atp 500 di Vienna sta facendo benissimo. Al primo turno ha sconfitto lo statunitense Opelka in due set: 6-4 6-2 il punteggio finale. Jannik, come noto, ha bene in mente l’obiettivo finale: raggiungere le ATP Finals di Torino. Per farlo dovrà cercare di andare avanti il più possibile in questo torneo. Tuttavia, un grosso aiuto gli è arrivato da Andy Murray che ha sconfitto Hubert Hurcacz, numero 9 del ranking. Se ipoteticamente l’altoatesimo dovesse trionfare in terra austriaca otterrebbe il pass per Torino. Infatti, dalla classifica ufficiale, risulta che soltanto meno di cento punti dividono i due. Per l’azzurro, sarebbe il coronamento ideale di una stagione incredibile, dopo le 5 finali conquistate.

Sinner-Novak, dove vedere il match in diretta e streaming: Sky o Supertennis?

La partita di Jannik Sinner contro l’austriaco Dennis Novak si disputerà giovedì 28 ottobre, con orario da definirsi in via ufficiale. Sarà possibile seguirlo sia in diretta che in streaming. La diretta sarà affidata sia a Sky Sport (canale 204) che a Supertennis (canale 64 del digitale terreste o 212 di Sky). Il live sarà disponibile, solo per gli abbonati, scaricando le apposite app Sky Go o Supertennix.