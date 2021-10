Indian Wells: dopo Berrettini eliminato anche Jannik Sinner

Taylor Fritz elimina Jannik Sinner da Indian Wells, candidandosi seriamente per la vittoria del titolo finale. L’italiano, che non aveva disputato i sedicesimi a causa del ritiro di Isner, non è stato in grado di esprimere il suo miglior tennis, cedendo di fronte al numero 39 del ranking mondiale. L’altoatesino, adesso, vede in salita la strada verso le ATP Finals di Torino.

Taylor Frtiz elimina Jannik Sinner: l’azzurro vede allontanarsi le Finals

Taylor Fritz, in questa edizione 2021 di Indian Wells, è stata un’autentica bestia nera per i colori italiani. Complice anche il periodo di grazia che sta attraversando, ha eliminato anche Jannik Sinner in un’ora e quarantadue minuti di gioco. Il risultato finale: 6-4 6-3. Sono stati sufficienti, quindi, soltanto due set per sbarazzarsi dell’azzurro, numero 14 del mondo e fresco vincitore del torneo di Sofia. L’americano, dal suo punto di vista, non ha brillato limitandosi ad amministrare bene le fasi più importanti del match. La conseguenza chiara di questo KO è lampante: l’italiano rischia di non qualificarsi per la Race di Torino, visto che Hubertz Hurkarcz è avanzato ai quarti di finale allungando ulteriormente il suo divario da Jannik in classifica. La speranza è che il polacco si fermi ai quarti e che l’altoatesino vinca i vari tornei minori a cui è iscritto (Stoccolma, Aversa) per riguadagnare punti importanti. Ma se le cose non dovessero andare così, in caso di accesso alle semifinali dell’amico-rivale, la strada si complicherebbe ulteriormente.