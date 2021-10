Tennis, Djokovic-Morrison 1-0: retromarcia sull’obbligo vaccinale agli Open australiani di gennaio

Il Governo australiano fa retromarcia sull’ipotesi di introdurre l’obbligatorietà del “vaccino” anti Co.Vi.d-19 per disputare i match dell’Australian Open di tennis.



La conferma arriva da un prezioso documento di cui sarebbe venuto in possesso Ben Rothenberg, cronista sportivo del New York Times: trattasi di un’e-mail della Women’s Tennis Association (WTA), resa pubblica su Twitter dallo stesso giornalista ma inizialmente diretta solo agli organizzatori della sezione femminile del torneo, secondo la quale il comitato responsabile delle autorizzazioni per le giocatrici (Tennis Australia) avrebbe ritirato la richiesta di esibire un certificato vaccinale per poter procedere con l’iscrizione delle atlete.

🐨Update on #AusOpen🐨

Per email sent to WTA players just now, Tennis Australia has told WTA PC that fully vaccinated players won’t be required to quarantine or bubble at all.

Unvaccinated players will be allowed to enter, TA tells WTA, but must do 14 days of hotel quarantine. pic.twitter.com/cu4NV8abYB

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) October 24, 2021