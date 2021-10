Tennis: dove vedere il torneo ATP 250 di Anversa?

Torneo ATP 250 di Anversa: l’attesa è finita. Dal 18 al 24 ottobre andranno in scena alla Lotto Arena di Anversa gli “European Open”. Tra gli italiani del circuito vi prenderanno parte Jannik Sinner, Andreas Seppi, Gianluca Mager e il giovanissimo Lorenzo Musetti. Tra i tennisti più “anziani” spicca il nome di Andy Murray, ex campione olimpico. Ma vi parteciperanno altri atleti del calibro di: Diego Schwartzman, il cileno Cristian Garin e lo spagnolo Roberto Bautista. Tutto fa presumere che il protagonista assoluto sarà Jannik Sinner. L’altoatesino, infatti, deve vincere a tutti i costi, per guadagnare punti in vista della qualificazione alle ATP Finals di Torino. Attualmente l’altoatesino, dopo la prematura eliminazione agli Indian Wells, rischia di restare fuori dalla competizione che si giocherà in terra sabauda. Infatti è stato superato in classifica dal britannico Cameron Norrie, fresco vincitore ad Indian Wells.

Torneo ATP 250 di Anversa: dove vederlo? Sky o Supertennis?

Il torneo del Belgio di tennis potrà essere visto sia in diretta che in streaming. La diretta televisiva sarà affidata sia a Sky Sport ( canali 201 e 205 del digitale) che a Supertennis ( canale 64 del digitale terreste). Per chi volesse vi sarà anche la possibilità di seguire i vari match anche in streaming, sulla piattaforma di Now Tv.