Dove vedere Next Gen Atp Finals, streaming gratis e diretta tv in chiaro Supertennis? Programmazione tv e calendario

A partire dal 2016, alla fine di ogni stagione tennistica regolare, prende il via la Next Generation ATP Finals, un torneo annuale di tennis in cui partecipano i migliori otto giovani Under 21 della stagione ATP, seguendo lo stesso modello delle ATP Finals. L’unico italiano a partecipare in questa edizione della Next Generation ATP Finals è Lorenzo Musetti in quanto Jannik Sinner, già vincitore della competizione nel 2019, c’ha rinunciato per partecipare al Torneo di Stoccolma nel tentativo di consolidare la propria decima posizione in classifica. In questo articolo vi sono tutte le informazioni su dove vedere Next Gen Atp Finals, streaming gratis e diretta tv in chiaro Supertennis?

Dove vedere Next Gen Atp Finals, streaming gratis, calendario e diretta tv in chiaro Supertennis? Programmazione tv e calendario

Le Next Gen Atp Finals 2021 si disputeranno a Milano a partire da Martedì 9 Novembre 2021. Il torneo verrà trasmesso in diretta tv su Sky (ai canali Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno) e in diretta tv in chiaro su Supertennis. Inoltre le Next Generation ATP Finals Intesa San Paolo verranno trasmesse anche in streaming gratis sull’applicazione e sul sito di Supertennis e in diretta streaming su NOW TV e su SKY GO (per coloro che sono abbonati a SKY).

Ecco il calendario e la programmazione tv del Torneo:

Martedì 9 novembre 14.00

SuperTennis/SkySportTennis – Next Gen ATP Finals (diretta) 19.30

SuperTennis/SkySportTennis – Next Gen ATP Finals (diretta)

Mercoledì 10 novembre 14.00

SuperTennis/SkySportTennis – Next Gen ATP Finals (diretta) 19.30

SuperTennis/SkySportTennis – Next Gen ATP Finals (diretta)

Giovedì 11 novembre 14.00

SuperTennis/SkySportTennis – Next Gen ATP Finals (diretta) 19.30

SuperTennis/SkySportTennis – Next Gen ATP Finals (diretta)

Venerdì 12 novembre 19.00

SuperTennis/SkySportTennis – Next Gen ATP Finals (semifinali,diretta)

Sabato 13 novembre 21.00

SuperTennis/SkySportTennis – Next Gen ATP Finals (finale, diretta).