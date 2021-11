Jannik Sinner: per le Finals c’è ancora speranza. Un aiuto potrebbe arrivare da Tsitsipas.

Jannik Sinner ATP Finals di Torino: c’è ancora speranza. L’altoatesino, n 9 al mondo, vuole con tutto se stesso agguantare la qualificazione alla prestigiosa competizione. Come sanno tutti gli appassionati di tennis, il torneo si gioca tra i primi otto al mondo. Lo scenario attuale è il seguente: l’azzurro, se le cose rimanessero così, si qualificherebbe come prima delle riserve. Ma, per avere un quadro della situazione più chiaro, occorrerà attendere l’esito dello scontro parigino tra Hubert Hurkacz e James Duckworth. Il polacco è momentaneamente all’ottavo posto e, qualora dovesse essere battuto dall’australiano, rinforzerebbe le speranze di Jannik di superarlo.

Jannik Sinner alle ATP Finals di Torino: la qualificazione passa da Stoccolma e dalla condizione di Tsitsipas.

Il tennista italiano, superato pochi giorni fa da Carlos Alcaraz a Parigi, ha scelto la sua strategia per centrare la qualificazione diretta alle Finals: saltare le Nex Gen Finals e orientarsi anima e corpo al torneo ATP 250 di Stoccolma della prossima settimana. L’obiettivo è chiaro e inesorabile: trionfare in terra svedese, per tenere aperte le speranze di superare Hurkacz nella Race. Ma, qualora il polacco trionfasse nel match che lo attende oggi in Francia, anche una vittoria a Stoccolma sarebbe inutile ai fini dell’ottavo posto. Nonostante ciò, un illustre forfait potrebbe consentire all’azzurro di volare direttamente a Torino: quello di Stefanos Tsitsipas. Il cipriota infatti, si è ritirato dal torneo di Parigi per un problema al braccio destro, dal quale ancora non si è prontamente ripreso. Come da lui ammesso la sua partecipazione è in serio dubbio: “ È un problema che ho da anni, non voglio specificare di cosa si tratta. Spero di recuperare in tempo per le Finals che sono un appuntamento a cui tengo moltissimo”. In ogni caso, una mancata qualificazione all’appuntamento di Torino non toglierebbe nulla al grandioso 2021 di Sinner. Quest’anno l’altoatesino ha scritto una pagina incredibile del tennis italiano entrando, a soli 20 anni, nella top ten del ranking ATP e ottenendo la convocazione da mister Volandri per disputare la Coppa Davis.