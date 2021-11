Musetti, dopo il Ko con Baez: “Non sono riuscito a trovare il feeling”

Lorenzo Musetti, dopo la sconfitta all’esordio delle Atp Next Generation Finals, è amareggiato ma non ha la minima intenzione di rassegnarsi. Dopo un black out durato per due set in cui ha concesso un margine di vantaggio a Baez si è ripreso, ma non al punto da riuscire a ribaltare il match.Nel corso della partita il giovane tennista ha anche avuto dei piccoli problemi fisici, che potrebbero averlo deconcentrato. Infatti, durante le varie frazioni di gioco, ha accusato delle tensioni addominali che lo hanno obbligato a chiamare il massaggiatore. Risolto il problema, l’azzurro è apparso più disteso provando a risalire la china, ma senza successo. Il punteggio, al termine è inesorabile: 4-1 4-1 3-4 4-3 per l’argentino. La reazione, che mostra come Musetti si sia lasciato il peggio alle spalle, fa ben sperare per il prossimo impegno di stasera. Il 19enne carrarese, a partire dalle 20:50 se la vedrà, infatti, contro Gaston.

Lorenzo Musetti dopo la prima gara delle Atp Next Generation Finals: “Dispiaciuto perchè ci tenevo a fare contento il pubblico”

Lorenzo Musetti ha così commentato la sconfitta contro Baez ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Non mi piace il riscaldamento di un minuto, è troppo veloce. Stasera non sono riuscito a trovare il feeling, cercavo sempre di rincorrere. Ho avuto un blocco per i primi due set, sono dispiaciuto perché ci tenevo a far contento il pubblico. Per fortuna ho altre chance di mettermi in gioco e mostrare quanto valgo. Per fortuna non è un torneo a eliminazione diretta“. Il tennista ha poi aggiunto: “Il medical time out? Era per rilassarmi e respirare meglio, c’era troppa confusione nella mia partita. Un po’ mi ha aiutato. E anche il coaching, che porterei anche sul circuito principale“.