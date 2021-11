Lorenzo Musetti dopo il match contro Korda: “Sono comunque orgoglioso di quello che ho fatto”

Lorenzo Musetti non ce l’ha fatta. Dopo la vittoria al cardiopalma contro il francese Hugo Gaston l’italiano si arrende a Sebastian Korda. Lo statunitense, apparso più in forma del diciannovenne di Carrara, lo ha messo alle corde avendo la meglio su di lui in tre set ( 4-2 4-3 4-2 lo score finale). Il punteggio in ogni caso non toglie nulla all’anno incredibile del ragazzo, che è riuscito ad ottenere un ottimo piazzamento nel ranking ATP. Al termine del match, il tennista azzurro ha manifestato le sue impressioni sulla sconfitta, rilasciando un’intervista, poi riportata dalla Gazzetta dello Sport.

Lorenzo Musetti, nell’intervista alla Gazzetta: “Coppa Davis? Non vedo l’ora di giocarla”

Il tennista azzurro, anche se non ha nascosto l’amarezza per lo stop subito ad opera del rivale a stelle e strisce, è apparso ottimista e fiducioso sul suo futuro, mostrando fiducia per i prossimi impegni. Ai giornalisti ha dichiarato : “Anche se la seconda parte della stagione non è andata come vorrei sono comunque orgoglioso di quello che ho fatto quest’anno e molto fiducioso per quello che mi aspetta nel 2022″. E sulla Coppa Davis in cui dovrà dare lustro ai colori italiani: “Non vedo l’ora di provare questa esperienza Vestire la maglia azzurra in Davis è stato sempre il mio sogno fin da piccolo, è un appuntamento che aspetto con impazienza”, conclude.