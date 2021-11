Nitto ATP Finals Torino, ecco i gironi: chi pesca Berrettini?

Sono stati sorteggiati i due gironi che vedranno protagonisti la prossima settimana a Torino gli otto partecipanti alle Nitto ATP Finals. A rappresentare l’Italia, in questa prima storica edizione delle Finals con sede nel Belpaese, ci sarà Matteo Berrettini, alla sua seconda partecipazione nel torneo dei maestri (la prima nel 2019). Vediamo dunque il risultato del sorteggio.

ATP Finals, Green Group: Djokovic sfida Tsitsipas, Rublev e Ruud

Nel girone A, chiamato Green Group, si affronteranno Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev e Casper Ruud. Il campione serbo trova dunque per la prima volta alle ATP Finals sia Tsitsipas (vincitore del torneo nel 2019), che Rublev (alla sua seconda partecipazione dopo quella dello scorso anno, quando uscì nel Round Robin). A differenza dei suoi avversari, per Ruud sarà la prima volta nella competizione riservata ai migliori otto della stagione, e uno degli obiettivi del norvegese sarà anche quello di migliorare i suoi head to head contro i tre tennisti in questione. Casper, infatti, è in svantaggio negli scontri sia con Rublev (4-0 per il russo), che con Djokovic (1-0 in favore di Nole), e si trova invece in parità nei match con Tsitsipas (una vittoria a testa).

ATP Finals, Red Group: per Berrettini ci sono Medvedev, Zverev e Hurkacz

Nel girone B, denominato Red Group, se la vedranno Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Matteo Berrettini e Hubert Hurkacz. Per il terzo anno consecutivo il campione uscente, Medvedev, trova Sascha Zverev (trionfatore nell’edizione del 2018) nei gironi delle Finals. Situazione di equilibrio tra i due, sia nei match in questo torneo (1-1) che in generale a livello ATP (cinque vittorie per parte). Incontri inediti, al contrario, per Matteo Berrettini, che nella sua precedente partecipazione alle Nitto ATP Finals aveva giocato contro Novak Djokovic, Roger Federer e Dominic Thiem. Il tennista romano parte sfavorito nei testa a testa con Medvedev (2-0 avanti il numero 2 del ranking ATP) e Zverev (3-1 per il tedesco), mentre è in pareggio negli incontri con il polacco Hurkacz (una partita vinta a testa).