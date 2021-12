Tennis, Atp Cup 2022: l’Italia di Volandri in campo dal 2 gennaio

Atp Cup 2022: definiti i gironi della prossima edizione. L’Italia di Filippo Volandri, reduce dall’eliminazione in Coppa Davis ai quarti di finale ad opera della Croazia, intende rialzarsi immediatamente. Lo scorso anno il trofeo venne conquistato dai russi, che sconfissero Fognini e compagni in finale. Stavolta, gli azzurri intendono cambiare passo e regalarsi finalmente un sorriso, dopo le recenti delusioni.

Atp Cup 2022: chi sono gli avversari dell’Italia

La Nazionale di Filippo Volandri si troverà in un girone di ferro. Infatti se la vedrà contro i campioni in carica della Russia, contro l‘Australia di Alex De Minaur e contro l’Austria. La formazione biancorossa è una vecchia conoscenza: infatti venne sconfitta già nella scorsa edizione. Gli azzurri scenderanno in campo il 2 gennaio proprio contro i padroni di casa; il 4 gennaio contro gli austriaci, per poi concludere il giorno dell’Epifania contro i russi. I campi in cui si svolgeranno gli scontri sono: la Ken Rosewall Arena e la Qudos Bank Arena entrambi situati a Sidney. L’Italia potrà certamente contare sulla presenza del top player Jannik Sinner, mentre quella di Matteo Berrettini, dipenderà dal recupero dall’infortunio. Come noto, il n 7 al mondo è ancora alle prese con i problemi fisici che lo costrinsero ad abbandonare anzitempo il match di Torino, valido per le Atp Finals.