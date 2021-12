ATP Cup: il Covid 19 pone a serio rischio la partecipazione di due big

ATP Cup 2022: lo spauracchio del Covid 19 si abbatte anche su questo torneo. La variante omicron, come noto, sta dilagando in tutto il mondo, e anche il tennis non viene risparmiato. Il virus ha contagiato due top player che, a causa della positività vedono a serio rischio la partecipazione alla competizione. I prossimi giorni saranno cruciali per avere notizie precise sulla loro discesa in campo.

ATP Cup 2022: chi sono i due giocatori che probabilmente saranno assenti

Il cluster scoppiato al Mubadala World Tennis Championship, disputatosi nelle scorse settimane e in cui si è contagiato anche Rafa Nadal, ha coinvolto Denis Shapolapov e Andrey Rublev. Il forte tennista canadese, il giorno di Natale, ha annunciato la sua positività. Attualmente si trova in isolamento a Sydney. Per quanto riguarda il n 5 al mondo, ha detto di aver contratto il virus il giorno dopo ed ha assicurato che: “Andrò a Melbourne solamente quando sarà sicuro per tutte le persone coinvolte” ( dichiarazioni riportate dal sito Ubitennis). Il russo, al pari di Shapolapov, si trova in isolamento ma a Barcellona. Era giunto in Spagna per svolgere alcuni allenamenti in vista dei prossimi impegni. La competizione fra le Nazionali del tennis, rischia quindi di essere orfana di altri due campioni. Infatti oltre a loro, saranno sicuramente assenti Dominic Thiem e Nadal. Per quanto riguarda Djokovic, si attende l’ufficialità sulla sua presenza o meno, visto che dalla Serbia è trapelata la notizia secondo cui il serbo avrebbe deciso di dare forfait.