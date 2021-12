ATP Cup: Austria out. Dentro la Francia. Dopo Rublev anche Karatsev è KO

ATP Cup: l’Austria è out dalla competizione. La decisione è giunta dopo che anche Dennis Novak ha comunicato l’intenzione di dare forfait per motivi di salute. La sua assenza si va ad aggiungere a quella, comunicata nei giorni scorsi, di Dominic Thiem. A questo punto la selezione austriaca è stata costretta ad annunciare il ritiro perchè, secondo il regolamento, non sussistono più i termini per procedere alla convocazione dei loro sostituti.

ATP Cup, Austria out: come cambia il girone dell’Italia

Il ritiro della Nazionale biancorossa stravolge il girone dell’Italia. Jannik Sinner e compagni se la vedranno contro la Francia, che è stata chiamata proprio per sostituire l’Austria. Di conseguenza il 4 gennaio gli azzurri affronteranno Nicolas Copin e i convocati transalpini.

Anche Karatsev dà forfait

Alla competizione australiana, al via il primo di gennaio, la Russia parteciperà in versione rimaneggiata. Dopo il KO di Andrey Rublev, risultato positivo al Covid 19, i cosacchi dovranno fare a meno di Aslan Karatsev e Evgeny Donskoy. Attualmente non si conoscono i motivi delle loro defezioni. Si vocifera che il virus abbia contagiato anche loro. Il capitano dei russi Gilles Cervara, come riportato da Ubitennis, per colmare le lacune in organico ha convocato Evgeny Karlovskiy.