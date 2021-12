Australian Open 2022 uomini: ecco i tennisti assenti

Australian Open 2022 uomini: ecco gli atleti che non gareggeranno in Australia. Saranno diverse le defezioni alla prossima edizione della prestigiosa gara, il cui inizio è fissato per il 17 gennaio. Tra tutte fa rumore l’assenza dell’ex numero uno al mondo Roger Federer il quale, come aveva già annunciato nelle scorse settimane, sarà assente per i persistenti problemi al ginocchio destro.

Australian Open 2022 uomini: chi sono gli altri assenti

Non solo Roger Federer. Purtroppo la lista dei “disertori” si è allungata nelle ultime ore. Infatti un altro top player che non volerà nel continente australiano sarà Dominic Thiem. L’austriaco, tramite social, ha fatto sapere che: “Dopo queste brevi vacanze io ed il mio team abbiamo deciso di riformulare il calendario: inizierò la stagione in Sud America, nel Cordoba Open in Argentina, verso la fine di Gennaio. Così annuncio che non parteciperò agli Australian Open, una città ed un torneo che amo e dove ho grandi ricordi di bei match. Noi crediamo che questa sia la decisione giusta per un buon ritorno alle competizioni, adesso resterò in Austria per qualche altro giorno e poi tornerò ad allenarmi”. Anche l’ex numero 3 del ranking ATP Stan Wawrinka alle prese con un infortunio di lunga durata al piede sinistro, ha deciso di saltare la spedizione nella terra dei canguri. Ha dato forfait pure il canadese Milos Raonic, falcidiato da continui guai fisici.

Chi è ancora in forse

Ancora in bilico la presenza di Novak Djokovic e Rafa Nadal. Il primo, che non ha mai dichiarato di essersi vaccinato o meno, potrebbe non gareggiare per via delle sue presunte posizioni no vax. Invece il maiorchino, durante il Mubadala World Tennis Championship di Abu Dhabi, ha contratto il Covid 19. La positività ancora persiste, e potrebbe costringerlo a saltare gli Australian Open.