Australian Open donne: ecco le atlete che daranno forfait

Australian Open donne: sono al momento sei le atlete che hanno annunciato la loro assenza. La nuova edizione, che verrà disputata dopo l’Atp Cup, sarà disputata sui campi di Melbourne. Lo scorso anno a trionfare nel singolo fu Naomi Osaka, che dopo quell’affermazione ha subito un lento declino. Come noto, la giapponese aveva deciso di ritirarsi per alcuni mesi, in modo da poter curare il malessere psicofisico che non le consentiva di esprimersi al meglio. Adesso, la n 13 del ranking WTA, sembra essere tornata quella di un tempo. Sui suoi profili social, ha postato alcuni video, per dimostrare di essere in Australia, pronta a difendere il suo titolo. Sarà presente anche la biellorussa Aryna Sabalenka, n 2 della classifica globale.

Australian Open donne: chi non ci sarà

Un’assenza che fa rumore è quella di Serena Williams. La campionessa americana, dietro parere del suo staff medico, ha deciso di non volare in Australia, per via dei guai fisici che la affliggono ormai da Wimbledon. Anche la n 4 al mondo, Karolina Pliskova, diserterà il famoso torneo a causa di un infortunio alla mano destra causatole da un brusco movimento durante una sessione di allenamento. Stesso discorso per la canadese Bianca Andreescu, non al top della forma ormai da diverso tempo. Secondo le notizie che circolano, la tennista di origini rumene, sta facendo i conti con delle problematiche psicologiche che le impediscono di dare il massimo in campo. Altre defezioni eccellenti saranno quelle Jennifer Brady, Karolina Muchova e Nadia Podoroska, sempre a causa di infortuni vari. In particolar modo, come riportato da Ubitennis, la statunitense sta curando il piede uscito malconcio dallo scontro di agosto contro Jelena Ostapenko a Cincinnati.