Dominic Thiem salterà i primi impegni del 2022. Ecco le sue dichiarazioni

Dominic Thiem: il 2022 per lui inizierà lontano dai campi. Il tennista austriaco, come noto, a causa di problemi fisici ad un polso ha dovuto rinunciare a gran parte degli impegni ufficiali di questa stagione. Dopo aver saltato l’esibizione di Abu Dhabi, vinta poi da Rublev, ha postato un messaggio sui social in cui ha comunicato ai suoi fans, che non sarà presente ad alcuni importanti eventi di gennaio, tra cui l’Atp Cup.

Dominic Thiem rinuncia alle prime gare del 2022: “Salterò l’Atp Cup e il torneo di Sidney”

Il 2022 del campione degli Us Open 2020, continuerà, almeno inizialmente, ad essere dedicato al recupero della piena forma fisica. Nel comunicato affidato alle piattaforme social, però, Dominic lascia aperta la possibilità di partecipare agli Australian Open. Ecco le sue parole al riguardo riportate dalla Gazzetta dello Sport: “Dopo aver parlato con il mio team, abbiamo deciso di rientrare in Austria invece che in Australia. Purtroppo ho presso un brutto raffreddore (no, non è Covid) che mi ha impedito di allenarmi per tutta la settimana a Dubai”. E sulla decisione di non prendere parte all’Atp Cup (in cui avrebbe affrontato l’Italia) e al torneo di Sydney ha specificato: “Purtroppo non sarò presente a questi due eventi. Dopo essere stato fermo sei mesi non posso rischiare di rientrare troppo presto e infortunarmi di nuovo. Comunque sono soddisfatto del periodo trascorso a Dubai, mi sono allenato bene e sono salito sia come intensità che come livello di gioco, in più il mio polso è quasi al 100%. Spero ancora di poter giocare l’Australian Open, ma prenderemo una decisione soltanto alla fine di dicembre. Nel frattempo auguro a tutti buone feste!”.