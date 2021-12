I primi impegni del 2022 dei tennisti italiani

I tennisti italiani si preparano a tornare in campo per i primi impegni del 2022. Grande attesa per l’Atp Cup di Sidney e per i vari tornei del circuito WTA, che si svolgeranno in terra australiana. Si sta per chiudere un anno memorabile per l’Italia del tennis, che per la prima volta dopo anni, ha visto due suoi rappresentanti entrare nella top ten del ranking Atp. Soddisfazioni sono giunte anche per Camila Giorgi, vincitrice a Montreal e per Jasmine Paolini che è riuscita a raggiungere il suo best ranking (n 53 del ranking WTA).

Il primo impegno per i tennisti della Nazionale sarà l’Atp Cup

Grande attesa per l’Atp Cup, che si svolgerà sui campi di Sidney dal 1 al 9 gennaio. I nostri colori saranno difesi dai due top player, Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Ma oltre a loro, gareggeranno il doppista Simone Bolelli (n 25 del ranking di specialità), Lorenzo Sonego e Fabio Fognini. Il primo incontro è fissato per il 2 gennaio contro l’Australia, padrona di casa.

Anche l’evergreen Andreas Seppi sarà in Australia

Non solo Atp Cup. Infatti saranno diversi i tennisti italiani che voleranno nella terra dei canguri, per partecipare ai tornei previsti. Lorenzo Musetti e Gianluca Mager, saranno nel main draw della competizione di Adelaide. Per quanto riguarda la manifestazione di Melbourne, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, scenderanno in campo Stefano Travaglia e Marco Cecchinato, insieme ad Andreas Seppi che partirà dalle qualificazioni.

WTA: Camila Giorgi e Jasmine Paolini giocheranno a Melbourne

Per quanto riguarda l’Italia a tinte rosa, Lucia Bronzetti prenderà parte al torneo WTA 500 di Adelaide, partendo dalle qualificazioni. Camila Giorgi e Jasmine Paolini saranno presenti nel main draw dei due Wta 250 di Melbourne. Si giocheranno l’accesso al tabellone principale di questi ultimi tornei, Sara Errani e Martina Trevisan rispettivamente n 120 e 112 del ranking WTA.