Dopo la vittoria ottenuta contro Gael Monfils (6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2), Matteo Berrettini si prepara ad affrontare Rafael Nadal nella semifinale degli Australian Open 2022. Berrettini-Nadal si prospetta un match spettacolare ed interessante tra due atleti che hanno regalato grandissime prestazioni e ‘colpi’ nel corso del torneo. Tra i due tennisti vi è un solo precedente, datato 7 Settembre 2019, quando lo spagnolo sconfisse l’italiano agli US Open per 3 set a 0. In questo articolo vi sono tutte le informazioni utili e necessarie su Berrettini-Nadal, streaming e diretta tv in chiaro TV 8? Dove vedere semifinale Australian Open.

Berrettini-Nadal, match valido per le semifinali degli Australian Open, si giocherà Giovedì 27 Gennaio 2022 in un orario ancora da definire. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Eurosport (canali 210 e 211 di Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery + (con l’abbonamento a 7.99 euro) e DAZN, che mette a disposizione dei propri utenti un’applicazione scaricabile su tutti i dispositivi mobili come smartphone, smart tv e pc. Inoltre Berrettini-Nadal sarà anche disponibile, per gli abbonati a Sky da più di un anno, su SKY GO. Per la semifinale degli Australian Open non è disponibile quindi né lo streaming gratis né la diretta tv in chiaro su TV 8 o Supertennis.