Le parole di Nadal dopo la vittoria degli Australian Open: “La più grande rimonta della mia carriera”

Dopo oltre cinque ore di battaglia e cinque set giocati, Rafa Nadal ha battuto Medvedev e si è aggiudicato gli Australian Open 2021, conquistando il 21esimo slam della sua carriera.

Il tennista spagnolo, nel post-match, è apparso stanco ma allo stesso tempo raggiante per l’impresa compiuta. Ecco quanto dichiarato da Nadal in conferenza:

“Più grande rimonta della carriera? Se vediamo del luogo ed il momento, credo proprio di sì. È stata una notte indimenticabile ed in questo momento sono distrutto. Il supporto del pubblico è stato incredibile, ero stanco ma ho sentito il sostegno di tutti ed è stato importante. Le tre palle break del terzo set sono state un momento critico, a volte lo sport è imprevedibile. Normalmente in quelle situazioni finisci per perdere in tre set ma mi sono detto di non mollare ed è quello che ho fatto. Non ho mai smesso di lottare ed ho raggiunto questo obiettivo (…) so che è tutto così incredibile. È stato molto difficile rientrare e ho detto alla mia squadra in questi mesi che il mio rientro in campo era incerto. Mi sento fortunato ad essere qui (…) Non ero pronto per match come questi ed oggi ho dato davvero tutto. Non avevo la forza di festeggiare e non posso che essere felice.“.