Dopo aver eliminato Sousa e Johnson con un secco 3-0 nei primi due turni, Jannik Sinner si prepara ad affrontare Daniel nel terzo turno degli Australian Open 2022. Sinner-Daniel si prospetta un match molto interessante in cui l’italiano parte con i favori del pronostico ma dovrà stare attento al giapponese che nello scorso turno ha eliminato Murray (6-4, 6-4, 6-4). Tra i due tennisti non vi è alcun precedente, s’incontreranno per la prima volta. In questo articolo vi sono tutte le informazioni utili e necessarie su Sinner-Daniel, streaming e diretta tv in chiaro TV 8? Dove vedere il match.

Sinner-Daniel, così come tutti i match degli Australian Open 2022, verrà trasmesso in diretta tv su Eurosport (canali 210 e 211 di Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery + (con l’abbonamento a 7.99 euro) e DAZN, che mette a disposizione dei propri utenti un’applicazione scaricabile su tutti i dispositivi mobili come smartphone, smart tv e pc. Inoltre il torneo sarà anche disponibile, per gli abbonati a Sky da più di un anno, su SKY GO. Ricordiamo che il vincente di questo confronto accederà ai quarti di finale del torneo ed affronterà uno tra De Minaur o Andujar. Per questo match non è disponibile né lo streaming gratis né la diretta tv in chiaro su TV 8.