Sinner-Tsitsipas streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere quarti Australian Open 2022

Il match Sinner-Tsitsipas, valido per i quarti di finale degli Australian Open 2022, si gioca mercoledì 26 gennaio con orario ancora da definire nella Rod Laver Arena di Melbourne. Il tennista altoatesino, numero undici del seeding, ha sconfitto il beniamino di casa De Minaur in tre set negli ottavi ed è al secondo quarto in un torneo del Grande Slam. Ora se la vedrà con il greco, numero 4 del tabellone, che ha avuto la meglio dello statunitense Fritz in cinque set. Nei tre precedenti tra i due tennisti si registrano due vittorie di Tsitsipas e una di Sinner.

Attiva ora/Abbonati ora a DAZN. 29.99 euro/mese. Disdici quando vuoi

Dove vedere Sinner-Tsitsipas Australian Open, streaming gratis e diretta tv in chiaro Supertennis?

Il match Sinner-Tsitsipas, valido per i quarti di finale del torneo del Grande Slam australiano, sarà trasmesso in diretta tv esclusiva da Eurosport (sui canali 210 e 211 di Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player e DAZN. Gli abbonati Sky da più di un anno potranno seguire la sfida in diretta streaming gratis su Sky Go. L’incontro sarà visibile anche per coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento Discovery+ da 7,99 in abbinamento a Eurosport. L’incontro di Sinner non sarà invece disponibile in diretta tv in chiaro su Supertennis o su Rai Sport.