Dove vedere Atp500 Rio Open 2022: streaming, SKY e diretta TV in chiaro?

Dopo un anno di stop forzato a causa del Covid-19 torna l’ATP500 Rio Open di Rio de Janeiro. Prima di scoprire dove vedere il torneo un breve focus sulla manifestazione.

L’ultima edizione risale al 2020 e in quel caso fu il cileno Cristian Garin ad interrompere la corsa del nostro Gianluca Mager in finale, sconfiggendolo col punteggio di 7-6 7-5 al termine di un match molto combattuto.

I favoriti dell’edizione 2022 sono senza dubbio le prime quattro teste di serie: Matteo Berrettini, reduce dalla semifinale dell’Australian Open; il giovanissimo norvegese Casper Ruud che viene da un 2021 ad altissimo livello; lo spagnolo Carreno Busta, un grande interprete della terra rossa e forse vero favorito del torneo; l’argentino Diego Schwartzman, non in grandissima condizione ma sempre temibile su questa superficie.

Dove vedere Atp500 Rio Open

L’ATP 500 Rio de Janeiro 2022 sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno (canali 205 e 201 di Sky). Il collegamento con i match del torneo singolare maschile inizierà alle 20:30 (ora italiana), a partire dal primo turno in programma lunedì 14 febbraio.

Il torneo ATP Rio Open 2022 sarà visibile anche in streaming su Sky Go e NOW. Il primo è un servizio gratuito offerto ai clienti Sky, NOW invece è una piattaforma streaming che consente agli utenti di accedere alla visione dei contenuti Sky senza sottoscrivere un contratto.