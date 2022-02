Tennis, i risultati dei tornei dell’ultima settimana che vedevano i giocatori impegnati su diversi fronti. In programma c’erano tre diversi tornei ATP250 rispettivamente a Pune, Cordoba e Montpellier. Vediamo come è andata.

Tennis, i risultati dell’ultima settimana: ATP Pune 250

Joao Sousa torna a vincere un torneo Major dopo circa 4 anni e lo fa sconfiggendo in tre set (7-6 4-6 6-1) Emil Ruusuvuori. Il finlandese fin li non aveva concesso neppure un set ma ha dovuto arrendersi alla maggiore esperienza del poroghese numero 131 del Mondo. Per Sousa si tratta del quarto torneo aggiudicato in carriera dopo Kuala Lumpur nel 2013, Valencia nel 2015 e Estoril nel 2018.

Tennis, i risultati dell’ultima settimana: ATP Montpellier 250

Sul cemento francese va in scena l’ennesimo capitola di un 2022 da incubo per Alexander Zverev. Il russo è in un pessimo periodo di forma e dopo aver disputato un buon torneo ha dovuto arrendersi nell’ultimo atto contro un Alexander Bublik in grandissima ascesa. Al contrario dell’avversario il kazako sta giocando un tennis pulito ed efficace che gli ha permesso di conquistare qui a Montpellier il suo primo titolo ATP. Il match si è concluso in appena un’ora e dieci minuti con i parziali di 6-3 6-4 a favore dello stesso Bublik.





Tennis, i risultati dell’ultima settimana: ATP Cordoba 250

Il torneo su terra rossa di Cordoba si appresta a vivere l’atto conclusivo che vedrà impegnati il numero 6 del draw Albert Vinolas che ha sconfitto il giocatore di casa Londero per 7-6 6-4. L’altra semifinale regala una sorpresa: la testa di serie numero 1 e idolo di casa Diego Schwartzman cede al qualificato Alejandro Tabilo 6-3 7-6, giocando un pessimo match. A questo punto Vinolas è il favorito per la vittoria finale.