Atp Miami 2022, dove vedere il torneo LIVE: diretta tv, streaming e programma

L’Atp Miami, secondo Masters 1000 del 2022, andrà in scena da mercoledì 23 marzo a domenica 3 aprile. L’evento avrà luogo sui campi in cemento outdoor dell’Hard Rock Stadium e vedrà in campo cinque azzurri nel tabellone principale e due in quello delle qualificazioni. Si tratta di Matteo Berrettini, Jannik Sinner (finalista nel 2021), Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti, Andreas Seppi e Thomas Fabbiano.

Gli assenti più illustri sono Novak Djokovic e Rafael Nadal, di conseguenza il tabellone principale è guidato da Daniil Medvedev come testa di serie n°1 e Alexander Zverev come numero 2. Presenti anche Hubert Hurkacz, vincitore della passata edizione, e Taylor Fritz, che si è imposto ad Indian Wells (contro Nadal) e ha conquistato il suo primo 1000 in carriera. Per quanto riguarda le wild card, sono state assegnate ai britannici Andy Murray e Jack Drapier, all’australiano Nick Kyrgios e al cinese Jerry Shang.

Atp Miami 2022: dove vedere e programma

Il torneo sarà visibile in diretta tv sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go e Now TV.

Mercoledì 23 marzo

Primo turno

Giovedì 24 marzo

Primo turno

Venerdì 25 marzo

Secondo turno

Sabato 26 marzo

Secondo turno

Domenica 27 marzo

Terzo turno

Lunedì 28 marzo

Terzo turno

Martedì 29 marzo

Ottavi di finale

Mercoledì 30 marzo

Quarti di finale

Giovedì 31 marzo

Quarti di finale

Venerdì 1 aprile

Semifinali

Sabato 2 aprile

Finale del doppio

Domenica 3 aprile

Finale del singolare

HIGHLIGHTS Finale Atp Miami 2021, Sinner-Hurkacz