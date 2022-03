Berrettini-Harris, dove vedere Atp Indian Wells 2022 LIVE oggi: diretta tv, streaming e orario

Matteo Berrettini prosegue il suo percorso nell’Atp Indian Wells, primo Masters 1000 del 2022. L’azzurro (testa di serie n°6), dopo aver ricevuto un bye all’esordio e sconfitto il danese Holger Rune, se la vedrà contro Lloyd Harris al terzo turno. Il sudafricano, n°30 del seeding, dopo il bye del primo turno ha sconfitto l’argentino Facundo Bagnis. Berrettini-Harris è al suo secondo confronto diretto, dato che l’unico precedente è stato vinto da Berrettini (al Roland Garros 2020, terra battuta); sarà comunque un inedito sul cemento.

Il tennista originario di Roma è al rientro nel circuito, dopo il ritiro per infortunio patito contro lo statunitense Tommy Paul, nel primo turno dell’Atp Acapulco; prima aveva raggiunto i quarti di finale a Rio de Janeiro e la semifinale dell’Australian Open. Il nativo di Città del Capo, invece, ha collezionato cinque sconfitte consecutive in questo inizio di stagione.

Berrettini-Harris, Atp Indian Wells 2022: dove vedere e orario

L’incontro sarà visibile in diretta tv sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go e Now TV. E’ in programma per martedì 15 marzo (orario ancora da definire).

Berrettini-Harris: i precedenti

Roland Garros 2020 – Terra battuta – Secondo turno – BERRETTINI b. Harris 6-4 4-6 6-2 6-3