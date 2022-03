Berrettini-Rune, dove vedere Atp Indian Wells 2022 LIVE oggi: diretta tv, streaming e orario

Matteo Berrettini sfida Holger Rune nel secondo turno dell’Atp Indian Wells, primo Masters 1000 del 2022. Per l’azzurro si tratta del turno d’esordio, dopo aver ricevuto un bye in quanto testa di serie n°6. Il danese, invece, è partito dalle qualificazioni e ha sconfitto al primo turno il francese Ugo Humbert. Berrettini-Rune sarà un confronto inedito, vista l’assenza di precedenti.

Il tennista originario di Roma è al rientro nel circuito, dopo il ritiro per infortunio patito contro lo statunitense Tommy Paul, nel primo turno dell’Atp Acapulco; prima aveva raggiunto i quarti di finale a Rio de Janeiro e la semifinale dell’Australian Open. Il nativo di Gentofte, invece, ha nel secondo turno dell’Atp Marsiglia il miglior risultato di questo inizio di stagione.

Berrettini-Rune, Atp Indian Wells 2022: dove vedere e orario

L’incontro sarà visibile in diretta tv sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go e Now TV. Orario ancora da definire, in attesa del programma di domenica 13 marzo.