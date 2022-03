Fognini-Kyrgios, dove vedere Atp Miami 2022 LIVE oggi: diretta tv, streaming e orario

Fabio Fognini prosegue il suo percorso nell’Atp Miami, secondo Masters 1000 del 2022. L’azzurro, dopo aver ricevuto un bye all’esordio (in quanto testa di serie n°31) e sconfitto il qualificato giapponese Taro Daniel, se la vedrà contro Nick Kyrgios al terzo turno. L’australiano (n°102 Atp), invece, è entrato in tabellone tramite wild card e ha avuto la meglio sul francese Adrian Mannarino e il russo Andrey Rublev. Il confronto Fognini-Kyrgios è al suo secondo atto, con l’italiano che ha perso l’unico precedente disputato.

Il tennista ligure, in questo primo scorcio di stagione, ha raggiunto la semifinale a Rio de Janeiro e i quarti a Buenos Aires. Il nativo di Canberra, invece, ha nei quarti di finale conquistati nel 1000 di Miami come miglior risultato di questo inizio di 2022.

Fognini-Kyrgios, Atp Miami 2022: dove vedere e orario

L’incontro sarà visibile in diretta tv sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go e Now TV. E’ in programma oggi domenica 27 marzo, come secondo match sullo Stadium non prima delle 19.00 italiane (13.00 locali, al termine di Badosa-Putintseva).

Fognini-Kyrgios: i precedenti

Miami 2018 – Cemento – Terzo turno – KYRGIOS b. Fognini 6-3 6-3