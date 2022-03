Musetti-Popyrin, dove vedere Atp Miami 2022 LIVE oggi: diretta tv, streaming e orario

Lorenzo Musetti sfida Alexei Popyrin (n°92 Atp) nel primo turno dell’Atp Miami, secondo Masters 1000 del 2022. L’azzurro (n°76) è reduce da due sconfitte al secondo turno, rispettivamente ad Indian Wells e nel Challenger di Phoenix (dove ha avuto la meglio proprio sull’australiano, all’esordio). Il confronto Musetti-Popyrin è un inedito a livello di circuito maggiore. Al contrario, tra qualificazioni Atp e Challenger ci sono stati quattro testa a testa: ben tre sono stati vinti dall’italiano.

Il tennista originario di Carrara, in questo primo scorcio di stagione, ha raggiunto i quarti di finale a Pune e a Rotterdam. Il nativo di Sydney, invece, ha il secondo turno agli Atp Melbourne e Dubai come migliori risultati di questo inizio di 2022.

Musetti-Popyrin, Atp Miami 2022: dove vedere e orario

L’incontro sarà visibile in diretta tv sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go e Now TV. E’ in programma giovedì 24 marzo, come terzo incontro sul Buch Buchholz a partire dalle 16.00 italiane (11.00 locali, al termine di Linette-Jabeur).

Musetti-Popyrin: i precedenti

Confronto inedito