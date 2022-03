Sinner-F. Cerundolo, streaming e diretta TV Supertennis? Dove vedere Masters 1000 Miami

Questa sera alle ore 21 (in Italia, le 15 locali) si disputerà il match Sinner-F. Cerundolo, valevole per i quarti di finale del Masters 1000 di Miami, in corso di svolgimento nella città della Florida.

Il tennista altoatesino dopo aver saltato il primo turno grazie al Bye a sua disposizione, nei primi due ha sofferto tantissimo per avere la meglio sul finlandese Ruusuvuori sull’iberico Carreno Busta, per poi battere in scioltezza l’australiano Kyrgios. L’argentino (numero 104 del ranking Atp) invece è la grande sorpresa del torneo americano: ha cominciato vincendo contro l’olandese Griekspoor, per poi sconfiggere tre teste di serie, ovvero Opelka, Monfils e Tiafoe.

Sarà il primo confronto diretto tra i due e chi avrà la meglio, nella semifinale sfiderà il vincente dell’altro quarto che vedrà di fronte lo il tedesco Zverev e il norvegese Ruud.

Dove vedere Sinner-F. Cerundolo in tv e streaming

L’incontro tra Sinner-F.Cerundolo si potrà vedere su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Tennis (ch. 205) dove sarà a disposizione anche Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la sfida sarà disponibile anche sull’app di Now TV previo abbonamento. La telecronaca dell’incontro sarà a cura della giornalista Elena Pero e il commento tecnico dell’ex tennista Paolo Bertolucci.

Non è prevista nè la diretta in chiaro nè lo streaming gratuito su Supertennis (canale 212 di Sky e 64 digitale terrestre), che però ogni giorno alle ore 9 (replica ore 14,) fa vedere il match più interessante di giornata e dunque molto probabilmente verrà quello dell’azzurro.

