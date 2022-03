Sinner-Kyrgios, streaming e diretta TV Supertennis? Dove vedere Masters 1000 Miami

Oggi 29 marzo con orario ancora da definire si disputerà il match Sinner-Kyrgios, valevole per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami, in corso di svolgimento nella città della Florida.

Il tennista azzurro è stato esentato dal primo turno essendo tra le teste di serie (numero 9), e negli altri due ha sconfitto con molta fatica e salvando anche dei match point, prima il finlandese Ruusuvuori e poi lo spagnolo Carreno Busta. L’australiano, qui a Miami in ottima forma, ha avuto la meglio (senza perdere mai un set) sul francese Mannarino, il russo Rublev e l’azzurro Fognini.

Sarà il primo confronto diretto tra i due e chi avrà la meglio, nei quarti di finale sfiderà il vincente dell’altro ottavo che vedrà di fronte lo statunitense Tiafoe e l’argentino Cerundolo.

Dove vedere Sinner-Kyrgios in tv e streaming

L’incontro tra Sinner-Kyrgios si potrà vedere su Sky Sport Tennis (ch. 205) e Sky Sport Arena (ch. 206) dove sarà a disposizione anche Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la sfida sarà disponibile anche sull’app di Now TV previo abbonamento. La telecronaca dell’incontro sarà a cura della giornalista Elena Pero e il commento tecnico dell’ex tennista Paolo Bertolucci.

Non è prevista nè la diretta in chiaro nè lo streaming gratuito su Supertennis (canale 212 di Sky e 64 digitale terrestre), che però ogni giorno alle ore 12 (replica ore 18,) fa vedere il match più interessante di giornata e dunque molto probabilmente verrà trasmesso questo.

3° turno Masters 1000 Miami, Sinner-Carreno Busta: gli highlights