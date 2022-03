Sinner-Ruusuvuori, dove vedere Atp Miami 2022 LIVE oggi: diretta tv, streaming e orario

Jannik Sinner inizia il proprio cammino nell’Atp Miami, secondo Masters 1000 del 2022. L’azzurro, dopo aver ricevuto un bye all’esordio (in quanto testa di serie n°9), se la vedrà contro Emil Ruusuvuori al secondo turno. Il finlandese (n°71 Atp), invece, ha avuto la meglio sullo statunitense Maxime Cressy. Il confronto Sinner-Ruusuvuori è al suo terzo atto, con l’italiano che ha vinto entrambi i precedenti.

Il tennista altoatesino, in questo primo scorcio di stagione, ha raggiunto i quarti di finale all’Australian Open e a Dubai; inoltre ha centrato il quarto turno ad Indian Wells, senza però giocarlo a causa dell’influenza. Il nativo di Helsinki, invece, ha nei quarti conquistati nell’Atp Melbourne e la finale a Pune come migliori risultati di questo inizio di 2022.

Sinner-Ruusuvuori, Atp Miami 2022: dove vedere e orario

L’incontro sarà visibile in diretta tv sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go e Now TV. E’ in programma oggi venerdì 25 marzo, come terzo match sul Court 7 a partire dalle 16.00 italiane (11.00 locali, al termine di Ruse-Rybakina).

Sinner-Ruusuvuori: i precedenti

Washington 2021 – Cemento – Secondo turno – SINNER b. Ruusuvuori 6-2 6-4

Miami 2021 – Cemento – Quarto turno – SINNER b. Ruusuvuori 6-3 6-2