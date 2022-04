Alcaraz-Ruud, dove vedere finale Atp Miami 2022 LIVE oggi: diretta tv, streaming e orario

La finale dell’Atp Miami, secondo Masters 1000 del 2022, sarà Alcaraz-Ruud. Lo spagnolo, dopo aver ricevuto un bye all’esordio (in quanto testa di serie n°14) e sconfitto l’ungherese Marton Fucsovics, il croato Marin Cilic, il greco Stefanos Tsitsipas, il serbo Miomir Kecmanovic e il polacco Hubert Hurkacz, se la vedrà in finale contro Casper Ruud. Il norvegese (n°6 del seeding), invece, ha avuto la meglio (dopo il bye del primo turno) sullo svizzero Henri Laaksonen, il kazako Alexander Bublik, il britannico Cameron Norrie, il tedesco Alexander Zverev e l’argentino Francisco Cerundolo. Il confronto tra i due è inedito, a livello di circuito maggiore; si sono però affrontati nel Challenger di Marbella 2021, con la vittoria di Carlos Alcaraz.

Il tennista originario di El Palmar, in questo primo scorcio di stagione, ha conquistato il suo primo titolo Atp a Rio de Janeiro e centrato la semifinale nel 1000 di Indian Wells. Il nativo di Oslo, invece, vanta il titolo conquistato a Buenos Aires come miglior risultato di questo inizio di 2022.

Alcaraz-Ruud, finale Atp Miami 2022: dove vedere e orario

L’incontro è visibile in diretta tv sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go e Now TV. E’ in programma oggi domenica 3 aprile, a partire dalle ore 19.00 italiane (13.00 locali) sullo Stadium.

Alcaraz-Ruud: i precedenti

Challenger Marbella 2021 – Terra battuta – Quarti di finale – ALCARAZ b. Ruud 6-2 6-4