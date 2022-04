Djokovic-Khachanov, dove vedere semifinale Atp Belgrado 2022 LIVE oggi: diretta tv, streaming e orario

Novak Djokovic continua il suo percorso nell’Atp 250 Belgrado 2022. Il serbo (testa di serie n°1), dopo aver ricevuto un bye all’esordio e sconfitto i connazionali Laslo Djere e Miomir Kecmanovic, se la vedrà contro Karen Khachanov nella prima semifinale del torneo di casa. Il russo, n°3 del seeding, ha ricevuto un bye al primo turno, usufruito del ritiro del qualificato e connazionale Roman Safiullin e avuto la meglio sul qualificato brasiliano Thiago Monteiro. Il confronto Djokovic-Khachanov è al suo settimo atto, con il primo nettamente avanti nei precedenti: 5-1.

Il tennista originario di Belgrado, durante questa stagione, ha finora giocato solamente a Dubai (quarti di finale) e Montecarlo (secondo turno). Il nativo di Mosca, invece, ha i quarti dell’Atp Adelaide 2 e la semifinale a Doha come risultati più importanti di questo 2022.

Djokovic-Khachanov, Atp Barcellona 2022: dove vedere e orario

L’incontro è visibile in diretta tv esclusiva su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre e 212 della piattaforma satellitare Sky. Inoltre c’è la possibilità di seguirlo in diretta streaming sul sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv) o tramite le piattaforme SuperTenniX e Tennis TV (sia da PC che da smartphone). E’ in programma oggi sabato 23 aprile, come secondo match sul Center Court non prima delle 14.00.

Djokovic-Khachanov: i precedenti

Dubai 2022 – Cemento – Secondo turno – DJOKOVIC b. Khachanov 6-3 7-6(2)

Roland Garros 2020 – Terra battuta – Quarto turno – DJOKOVIC b. Khachanov 6-4 6-3 6-3

Dubai 2020 – Cemento – Quarti di finale – DJOKOVIC b. Khachanov 6-2 6-2

Coppa Davis 2019 – Cemento indoor – Quarti di finale – DJOKOVIC b. Khachanov 6-3 6-3

Parigi Bercy 2018 – Cemento indoor – Finale – KHACHANOV b. Djokovic 7-5 6-4

Wimbledon 2018 – Erba – Quarto turno – DJOKOVIC b. Khachanov 6-4 6-2 6-2