Dove vedere Masters 1000 Madrid: streaming gratis e diretta tv Supertennis o Sky Sport?

Da domenica 1 a domenica 8 maggio si disputerà il quarto Masters 1000 stagionale, ovvero quello di Madrid (montepremi 6.744.165 €) , sui campi di terra battuta della “Caja Magica“. Saranno presenti quasi tutti i big del circuito a cominciare da Nadal e Djokovic, senza dimenticare Alcaraz, vera sorpresa di questo inizio 2022. Per i colori azzurri al via Sinner, Sonego e Fognini che esordiranno rispettivamente contro Paul, Draper e Basilashvili. Nella scorsa stagione a trionfare è stato A. Zverev che in finale ha avuto la meglio sul romano Berrettini (assente per infortunio) con il risultato di 6-7 (8), 6-4, 6-3.

Dove vedere Masters 1000 Madrid in tv e streaming

Il torneo spagnolo sarà visibile su Sky Sport e più precisamente su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre), e Sky Sport Tennis (ch. 205) Per gli abbonati di Sky tutti i match saranno a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di Now TV previo abbonamento.

Per chi non potrà seguire il torneo su Sky, ci sarà la possibilità di vedere il miglior incontro di giornata in chiaro sul canale Supertennis, (numero 64 del digitale terrestre e 212 del decoder) o tramite le piattaforme SuperTenniX e Tennis TV (sia da PC che da smartphone), in differita la sera alle ore 23, replicato anche il giorno dopo.

Masters 1000 Madrid, calendario del torneo

Domenica 1: primo turno

Lunedì 2: primo e secondo turno

Martedì 3: primo e secondo turno

Mercoledì 4: secondo turno

Giovedì 5: ottavi di finale

Venerdì 6: quarti

Sabato 7: semifinali

Domenica 8: finale

Masters 1000 Madrid 2021, Zverev-Berrettini: gli highlights