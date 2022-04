Tennis, Masters 1000 Madrid 2022: il tabellone principale

Da sabato 30 aprile 2022, con l’inizio delle qualificazioni, a domenica 8 maggio 2022 andrà in scena sulla terra battuta spagnola il prestigioso Masters 1000 di Madrid. Sebbene il torneo si giochi su terra rossa, la superficie di riferimento risulta rapida per gli standard della terra europea e di conseguenza i pronostici sono spesso alterati. Ci sono tre italiani al via nel main draw, ovvero: Jannik Sinner, Lorenzo Sonego e Fabio Fognini, mentre Lorenzo Musetti sarà impegnato nelle qualificazioni. Presente anche il n.1 al mondo Novak Djokovic e il padrone di casa Rafael Nadal. Ecco di seguito il tabellone principale completo.

Tabellone principale Masters 1000 Madrid 2022

Ecco la parte alta e la parte bassa del Masters 1000 di Madrid:

PARTE ALTA

(1) Novak Djokovic – BYE

(WC) Carlos Gimeno Valero – Gael Monfils

(WC) Andy Murray – (PR) Dominic Thiem

Qualifier – (14) Denis Shapovalov

(12) Hubert Hurkacz – Qualifier

Lloyd Harris – Alejandro Davidovich Fokina

(PR) Borna Coric – Roberto Bautista Agut

BYE – (5) Casper Ruud

(3) Rafael Nadal – BYE

Miomir Kecmanovic – Alexander Bublik

Aslan Karatsev – Qualifier

Botic Van De Zandschulp – (16) Pablo Carreno Busta

(9) Cameron Norrie – Qualifier

Filip Krajinovic – John Isner

Nikoloz Basilashvili – FABIO FOGNINI

BYE – (7) Carlos Alcaraz

PARTE BASSA

(6) Andrey Rublev – BYE

LORENZO SONEGO – (WC) Jack Draper

Daniel Evans – Federico Delbonis

Jenson Brooksby – Taylor Fritz

(13) Diego Schwartzman – Qualifier

Grigor Dimitrov – Qualifier

(WC) Lucas Pouille – Karen Khachanov

BYE – (4) Stefanos Tsitsipas

(8) Felix Auger-Aliassime – BYE

Frances Tiafoe – Cristian Garin

Alex De Minaur – Pedro Martinez

Tommy Paul – JANNIK SINNER

Reilly Opelka – Sebastian Korda

Ilya Ivashka – Qualifier

Marin Cilic – Albert Ramos-Vinolas

BYE – (2) Alexander Zverev