Fognini-Rinderknech, dove vedere Atp Montecarlo 2022 LIVE oggi: diretta tv, streaming e orario

Fabio Fognini comincia il suo percorso nell’Atp Montecarlo, terzo Masters 1000 del 2022. L’azzurro, n°32 Atp, è reduce dal terzo turno centrato a Miami e se la vedrà contro Arthur Rinderknech nel turno d’esordio del torneo monegasco. Il francese, n°59, non è andato oltre il secondo turno in Florida. Il confronto Fognini-Rinderknech è un inedito, non essendoci alcun precedente.

Il tennista ligure, in questo primo scorcio di stagione sul cemento, ha raggiunto la semifinale a Rio de Janeiro e i quarti a Buenos Aires. Il nativo di Gassin, invece, ha nella semifinale conquistata a Doha il suo miglior risultato di questo inizio di 2022.

Fognini-Rinderknech, Atp Montecarlo 2022: dove vedere e orario

L’incontro sarà visibile in diretta tv sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go e Now TV. E’ in programma oggi lunedì 11 aprile, come primo match sul Court Rainier III alle ore 11.00.

Fognini-Rinderknech: i precedenti

Confronto inedito