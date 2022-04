Musetti-Evans, dove vedere Atp Barcellona 2022 LIVE oggi: diretta tv, streaming e orario

Lorenzo Musetti prosegue il suo cammino nell’Atp 500 Barcellona 2022. L’azzurro (n°66 Atp), dopo aver sconfitto l’argentino Sebastian Baez, se la vedrà contro Daniel Evans nel secondo turno del 500 spagnolo. Il britannico, testa di serie n°12, ha ricevuto un bye al primo turno. Il confronto Musetti-Evans è al suo secondo atto, con l’azzurro che si è imposto nell’unico precedente.

Il tennista originario di Carrara, durante questa stagione, ha raggiunto i quarti di finale a Pune, Rotterdam e Marrakech come migliori piazzamenti. Il nativo di Birmingham, invece, ha nella semifinale conquistata a Sydney il suo risultato più importante di questo 2022.

Musetti-Evans, Atp Barcellona 2022: dove vedere e orario

L’incontro è visibile in diretta simultanea sui canali di Sky Sport e su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Inoltre c’è la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go e Now TV, il sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv) e le piattaforme SuperTenniX e Tennis TV (sia da PC che da smartphone). E’ in programma oggi martedì 19 aprile, come quarto match sulla Pista Jan Kordes a partire dalle 11.00 (dopo Ivashka-Martinez).

Musetti-Evans: i precedenti

Cagliari 2021 – Terra battuta – Secondo turno – MUSETTI b. Evans 6-1 1-6 7-6(8)