Tennis, ecco le wild card degli Internazionali BNL d’Italia 2022

Si avvicina sempre di più la 79esima edizione degli Internazionali BNL d’Italia, in programma dal 2 al 15 maggio 2022. Oggi a Roma, nella sala stampa dello stadio Olimpico, è stato presentato l’evento a cui hanno partecipato il Presidente della Federazione Italiana Tennis, Angelo Binaghi; la Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Valentina Vezzali; il Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute, Vito Cozzoli, e il Presidente del Comitato d’onore del Torneo, Nicola Pietrangeli. Durante la presentazione del torneo, inoltre, sono state assegnate le Wild Card: ecco i seguito dei nomi scelti per il tabellone principale maschile e femminile.

Le Wild Card degli Internazionali BNL d’Italia 2022

Le Wild Card in quota alla Federazione Italiana Tennis (FIT) sono state assegnate in base allo schema già applicato negli scorsi anni, che tiene conto della classifica e dell’età. Per quanto riguarda il tabellone principale femminile la scelta è ricaduta su: Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti e Elisabetta Cocciaretto. Invece, per quanto riguarda il tabellone principale maschile la scelta e ricaduta su Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli, mentre le altre due wild card saranno assegnate ai finalisti delle pre-qualificazioni.