Alcaraz-Zverev, dove vedere finale Atp Madrid 2022 LIVE oggi: diretta tv, streaming e orario

La finale dell’Atp Madrid, quarto Masters 1000 del 2022, sarà Alcaraz-Zverev. Lo spagnolo (testa di serie n°7), dopo aver ricevuto un bye all’esordio e sconfitto il georgiano Nikoloz Basilashvili, il britannico Cameron Norrie, il connazionale Rafael Nadal e il serbo Novak Djokovic, se la vedrà contro Alexander Zverev nell’atto conclusivo di questo torneo. Il tedesco, n°2 del seeding (ricevendo anche lui un bye), ha avuto la meglio sul croato Marin Cilic, il canadese Felix Auger-Aliassime e il greco Stefanos Tsitsipas, usufruendo anche del ritiro dell’italiano Lorenzo Musetti. Il confronto tra Carlos Alcaraz e Zverev è al suo terzo atto, con il secondo che si è imposto in entrambi i precedenti.

Il tennista originario di El Palmar, durante questa stagione, ha vinto a Rio De Janeiro, nel 1000 di Miami e a Barcellona; vanta anche la semifinale nel 1000 di Indian Wells. Il nativo di Amburgo, invece, ha la finale centrata a Montpellier, la semifinale nel Principato di Monaco e i quarti di Miami come migliori risultati di questo suo 2022. Di conseguenza, Zverev è alla ricerca del primo titolo dell’anno.

Alcaraz-Zverev, Atp Madrid 2022: dove vedere e orario della finale

L’incontro è visibile in diretta tv sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go, Now TV e Tennis TV. E’ in programma oggi domenica 8 maggio, come secondo match sul Manolo Santana Stadium, non prima delle 18.30 (al termine della finale di doppio).

Alcaraz-Zverev: i precedenti

Vienna 2021 – Cemento indoor – Semifinale – ZVEREV b. Alcaraz 6-3 6-3

Acapulco 2021 – Cemento – Primo turno – ZVEREV b. Alcaraz 6-3 6-1