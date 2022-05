Djokovic-Schwartzman, dove vedere Roland Garros 2022 LIVE oggi: diretta TV, streaming e orario

Novak Djokovic continua il suo percorso al Roland Garros, secondo Slam del 2022. Il serbo (testa di serie n°1), dopo aver sconfitto il giapponese Yoshihito Nishioka, lo slovacco Alex Molcan e lo sloveno Aljaz Bedene, se la vedrà contro Diego Schwartzman negli ottavi di finale. L’argentino, n°15 del seeding, ha avuto la meglio sul qualificato russo Andrey Kuznetsov, lo spagnolo Jaume Munar e il bulgaro Grigor Dimitrov. Il confronto Djokovic-Schwartzman è al suo settimo atto, con il primo che si è imposto in tutti e sei i precedenti.

Il tennista originario di Belgrado, durante questa stagione, ha finora giocato a Dubai (quarti di finale), Montecarlo (secondo turno), Belgrado (finale persa contro il russo Andrey Rublev), Madrid (semifinale) e ha ottenuto il titolo a Roma battendo in finale il greco Stefanos Tsitsipas. Il nativo di Buenos Aires, invece, ha le finali perse nel torneo di casa e a Rio de Janeiro come risultati più importanti di questo 2022.

Djokovic-Schwartzman, Roland Garros 2022: dove vedere e orario

L’incontro è trasmesso in diretta esclusiva da Eurosport, presente sia sulla piattaforma satellitare Sky che in quelle di streaming, come Discovery+, Eurosport Player, DAZN, Sky Go e NOW TV. E’ in programma oggi domenica 29 maggio, come secondo match sul Suzanne Lenglen a partire dalle 11.00 (al termine di Trevisan-Sasnovich).

Djokovic-Schwartzman: i precedenti

Atp Finals Torino 2020 – Cemento indoor – Round Robin – DJOKOVIC b. Schwartzman 6-3 6-2

Roma 2020 – Terra battuta – Finale – DJOKOVIC b. Schwartzman 7-5 6-3

Australian Open 2020 – Cemento – Quarto turno – DJOKOVIC b. Schwartzman 6-3 6-4 6-4

Roma 2019 – Terra battuta – Semifinale – DJOKOVIC b. Schwartzman 6-3 6-7(2) 6-3

Roland Garros 2017 – Terra battuta – Terzo turno – DJOKOVIC b. Schwartzman 5-7 6-3 3-6 6-1 6-1

US Open 2014 – Cemento – Primo turno – DJOKOVIC b. Schwartzman 6-1 6-2 6-4