Dove vedere Masters 1000 Roma: streaming gratis e diretta tv Supertennis o Sky Sport?

Da domenica 8 a domenica 15 maggio si disputerà il quinto Masters 1000 stagionale, ovvero quello degli Internazionali d’Italia (montepremi 6 milioni e 8mila 725 euro) , sui campi di terra battuta del “Foro Italico” di Roma. Saranno al via quasi tutti i big del circuito (tranne Berrettini e Federer) e con Djokovic e Zverev prime due teste di serie. Per i colori italiani presenti otto tennisti con Sinner capofila per poi proseguire con Sonego, Fognini, Cobolli, Passaro, Arnaldi e Nardi, quest’ultimi quattro nel main draw grazie alla Wild Card. La scorsa stagione il torneo romano a trionfare è stato lo spagnolo Nadal (dieci vittorie nella Capitale) che in finale ha sconfitto il serbo Djokovic per 7-5, 1-6, 6-3. Ora andiamo a scoprire tutte le informazioni per seguire il Masters 1000 di Roma.

Dove vedere Masters 1000 Roma in tv e streaming

Il Masters 1000 di Roma sarà visibile su Sky Sport e più precisamente su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Tennis (ch. 205) Per gli abbonati di Sky tutti i match saranno a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

Alle telecronache ci saranno Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Paolo Ciarravano, Alessandro Lupi, Fabio Tavelli e Federico Zancan, affiancati nel commento tecnico oltre che da Paolo Bertolucci, anche dal capitano azzurro di Coppa Davis, Filippo Volandri e da Paolo Lorenzi, Laura Golarsa, Raffaella Reggi e Stefano Pescosolido.

Da non perdere anche l’appuntamento con “Roma: The Insider”, il dietro le quinte del torneo, in onda dopo la conclusione delle partite delle sessioni serali e che quest’anno sarà seguito (da lunedì a venerdì) da “Highlights Show Roma”, la sintesi delle migliori partite della giornata. Inoltre, dal primo all’ultimo giorno del torneo, appuntamento alle ore 13 su Sky Sport 24 con “Il tennis è servito”, per essere sempre aggiornati sull’evento capitolino. A condurlo, in diretta da Roma, Cristiana Buonamano e Angelo Mangiante.

Per chi non potrà seguire il torneo su Sky, ci sarà la possibilità di vedere il miglior incontro di giornata in chiaro sul canale Supertennis, (numero 64 del digitale terrestre e 212 del decoder) o tramite le piattaforme SuperTenniX e Tennis TV (sia da PC che da smartphone), in differita la sera alle ore 21.15, replicato anche il giorno dopo.

